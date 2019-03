Decreto Carige diventa legge, Bertorello e Remuzzi: «Attenzione del governo per la banca di Genova»

Genova - «L'approvazione avvenuta ieri sera in Senato del Decreto Carige, dimostra ancora una volta la grande attenzione che il governo ha nei confronti della nostra città e del nostro territorio», lo dichiarano in una nota congiunta Federico Bertorello, consigliere della Lega con delega agli "Affari Legali" dell'ente, e Luca Remuzzi, consigliere della Lega e presidente della commissione "Sviluppo economico" del Comune.



«Il decreto - spiegano Bertorello e Remuzzi - prevede garanzie pubbliche sulle nuove emissioni obbligazionarie di Carige fino a un valore nominale di 3 miliardi di euro e la sottoscrizione di azioni della Cassa di risparmio fino a 1 miliardo. Nello specifico, vengono stanziati a bilancio circa 1.3 miliardi di euro, di cui un miliardo riservato alla sottoscrizione di azioni e 300 milioni di oneri legati alla garanzie statali sulle passività di nuova emissione».



«La difesa della salvaguardia dell'istituto di credito è fondamentale non solo per tutti i piccoli risparmiatori che hanno creduto in Carige, ma anche per i numerosi dipendenti di una banca che è giusto ricordare ha oltre 500 sportelli sparsi in tutta Italia e il cui fallimento avrebbe causato un effetto domino con importanti ripercussioni sull'occupazione dei lavoratori. Per questo accogliamo con grande soddisfazione questo decreto, sinonimo del grande lavoro che i nostri parlamentari e senatori hanno messo in atto per la tutela di un presidio fondamentale per il nostro territorio».