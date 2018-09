Decreto Genova, Berrino: «Auspichiamo un correttivo a tutela delle piccole imprese»

Genova - «Lo stralcio della cassa integrazione in deroga, rivolta alle piccole imprese artigiane e commerciali, dal Dl Genova è una grande delusione. Era stata una precisa richiesta degli enti locali, Regione e Comune, per andare incontro alle decine di pmi danneggiate dal crollo del viadotto Morandi»: lo ha dichiarato l'assessore regionale alle Politiche attive del lavoro Gianni Berrino.



«La cassa in deroga avrebbe consentito alle piccole realtà produttive, che sono l'ossatura del tessuto economico genovese, di poter sopravvivere alla fase acuta dell'emergenza, salvaguardando i dipendenti fino alla ripresa. Così com'è il Dl Genova è una batosta per centinaia di posti di lavoro. Auspichiamo che sia apportato un correttivo in fase emendativa e si arrivi a un ravvedimento operoso per la futura sopravvivenza di decine di piccole imprese».