Del Fante: «L´Italia vincerà la sfida della trasformazione digitale»

Genova - «L’Italia ha le carte in regola per cogliere e vincere la sfida della trasformazione digitale»: ne è convinto l’Amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante, che ha partecipato al Microsoft Innovation Day, che si è tenuto all’Università Bocconi di Milano, con il Ceo di Microsoft, Satya Nadella.



Del Fante ha spiegato che il Paese "è indietro, ma abbiamo grandi esempi ed opportunità. L'Italia ha sempre dimostrato di sapere cogliere le sfide e siamo sicuri che ce la faremo anche stavolta".



L’Ad ha sottolineato un altro aspetto chiave per la sfida digitale: «Tutte le aziende devono porsi l'interrogativo su come migliorare, accelerare ed espandere la propria attività utilizzando la tecnologia che fino a pochi anni fa non era disponibile».



«Questo – ha concluso Del Fante - naturalmente deve essere fatto, come ha anche evidenziato Satya Nadella, con un'attenzione all'utilizzo dei dati». Poste Italiane ha firmato nei giorni scorsi un accordo con Microsoft che punta ad accelerare il processo di trasformazione digitale sostenuto dall’azienda e a beneficio dell’intero sistema-Paese.