Demolizione Morandi, Spediporto: «Sarà molto difficile lavorare»

Genova - Con l'esplosione per la demolizione di ponte Morandi, venerdì sarà una giornata difficile non solo per la città ma anche per il porto, che rischia la paralisi o il caos.



Portualità - A fare il punto della situazione è stato Giampaolo Botta direttore generale dei Spediporto, l'associazione degli spedizionieri genovesi: «Sarà molto difficile lavorare: 5 mila camion, 300 spedizionieri, 3 mila dipendenti di queste aziende e tutti i terminalisti avranno un'operatività fortemente condizionata. Difficile quantificare, ma non c'è dubbio che lo sforzo sarà rilevante per tutti gli operatori e penso che sul campo lasceremo qualche milione di euro di costi».