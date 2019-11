Edilizia residenziale, i nuovi modelli finanziari

Genova - Riqualificare l’edilizia residenziale pubblica, attraverso modelli finanziari innovativi. Se ne parlerà domani nella Sala dei Chierici della Biblioteca Berio di Genova a partire dalle 9, durante un convegno per tracciare il bilancio di EnerSHIFT, il progetto pilota della Regione Liguria, per la riqualificazione energetica degli edifici di edilizia residenziale pubblica, finanziato dalla Comunità Europea nell’ambito del programma “Horizon 2020.

Un progetto che ha visto investimenti per un totale di oltre 13 milioni di euro su 76 edifici che hanno coinvolto circa 3 mila famiglie. Lavori che, una volta ultimati, permetteranno un risparmio energetico attorno al 50%, per un totale di 11,5 GWh/a, una minore spesa per i residenti stimata tra il 4% e il 5% e una diminuzione di quasi 2.350 tonnellate di CO2.



A meno di due anni dallo stanziamento delle risorse, infatti, sono quasi tutti avviati a conclusione i lavori previsti dai fondi FESR, nei prossimi giorni, sarà firmato il contratto finale con Arte Genova e, a gennaio, quelli per le altre province. L’incontro di domani, che vedrà la presenza dei partner di progetto, dei rappresentanti di analoghe esperienze italiane e degli operatori di mercato, sarà un’opportunità di confronto e di approfondimento per Enti pubblici e Professionisti sui temi dell’efficientamento energetico nel settore dell’Edilizia Residenziale Pubblica, oltre che sugli strumenti finanziari e legislativi disponibili per attuare gli interventi di riqualificazione.