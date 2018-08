Edilizia, sindacati: «Ricostruire subito ponte Morandi»

Genova - «Dal crollo del ponte Morandi, Fillea Cgil Filca Cisl Feneal Uil si sono rese da subito disponibili per collaborare con Istituzioni ed aziende per riportare al più presto Genova in una situazione di normalità. A questo scopo hanno offerto la possibilità di ripensare all'organizzazione del lavoro con turni h24 per le attività legate all'emergenza. Ma non solo: da subito, è stata messa in campo la disponibilità ad agire sulla rimozione dei detriti e ad accelerare la consegna dei cantieri cittadini aperti»: lo hanno dichiarato Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil Genova.



«Queste ultime due attività sono assolutamente fondamentali in vista anche della imminente stagione delle piogge, soprattutto la rimozione immediata dei detriti dall'alveo del Torrente Polvecera. I lavori possono essere svolti con celerità utilizzando anche il meccanismo del reclutamento delle aziende del territorio già disponibili per le somme urgenze - hanno proseguito - I cantieri relativi alla viabilità a mare, che realisticamente saranno consegnati in autunno, vedono l'impiego delle maestranze a ciclo continuo per accelerare le lavorazioni sulle tempistiche programmate e per quanto possibile, si sta lavorando per predisporre la possibilità di far viaggiare di notte i camion verso le discariche fuori provincia».



«Tutto questo può essere realizzato in tempi brevi ma è necessario avviare l'iter della ricostruzione del Ponte Morandi e per questo chiediamo al Commissario Straordinario Giovanni Toti di recepire le intese regionali in materia di appalti, condizione economica maggiormente vantaggiosa ed elemento sociale di qualità», hanno concluso.