ERG, acquisito un progetto per la realizzazione di un parco eolico nel Regno Unito

Genova - ERG, attraverso la propria controllata ERG UK Holding Ltd., ha perfezionato oggi l'acquisizione da RES, società internazionale del settore delle energie rinnovabili, del 100% delle quote della società Craiggore Energy Ltd, società di diritto nordirlandese titolare delle autorizzazioni per la realizzazione di un parco eolico in Nord Irlanda, nella contea di Londonderry.



Il parco sarà costituito da 10 turbine per una capacità autorizzata di 25 MW ed una produzione di energia elettrica stimata, a regime, di circa 87 GWh all'anno pari a circa 3.500 ore equivalenti ed a circa 43 kt di emissioni di CO2 evitata, nonché al fabbisogno stimato di energia di circa 21.500 famiglie.



L'inizio dei lavori di costruzione è previsto nel corso del quarto trimestre 2019 e l'entrata in esercizio, a valle della finalizzazione della connessione alla rete nazionale, entro Aprile 2021.



Il progetto parteciperà al mercato integrato unico dell'energia (I-SEM - Integrated Single Electricity Market). L'investimento totale stimato per la realizzazione del parco è di circa 37 milioni di sterline (circa 41 milioni di Euro), già inclusivo del corrispettivo riconosciuto per l'acquisto.



Con questa operazione ERG rafforza il proprio percorso di crescita organica all'estero, aumentando i MW in costruzione in Gran Bretagna da 163 a 188, ed incrementando dal 70% al 75% l'ammontare dei MW secured con riferimento agli obiettivi del Piano Industriale.



Il progetto, che una volta realizzato consentirà importanti sinergie operative con il vicino parco di Evishagaran (40 MW) attualmente in costruzione, si connota per le caratteristiche di elevata qualità e consente di massimizzare il valore delle competenze sviluppate internamente in materia di Engineering, Construction, Procurement ed Operations in linea con la strategia industriale del Gruppo.