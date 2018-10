Esaote ambasciatrice dell´eccellenza italiana a Shanghai

Genova - Dal 5 al 10 novembre 2018 Esaote sarà ambasciatrice del Sistema Italia al China International Import Export (CIIE) di Shanghai, nell'ambito della partecipazione collettiva di ICE-Agenzia, il cui motto è "the essence of excellence"



Esaote è tra oltre 80 aziende espressione del made in Italy nel mondo che, grazie ad ICE- Agenzia - che promuove l'internazionalizzazione delle imprese italiane all'estero - avranno una presenza di rilievo durante tutto l'evento. Saranno infatti allestite cinque "Aree italiane d'eccellenza", in altrettanti padiglioni del CIIE secondo i cluster che meglio rappresentano la creatività e la tecnologia italiana, tra cui fashion, food, healthcare, high-tech e servizi.



Per il settore "Apparecchiature medicali", Esaote, azienda leader da oltre 30 anni nella progettazione e produzione di apparecchiature biomedicali per l'imaging diagnostico non invasivo, porterà a Shanghai un ecografo con sistema laser integrato per interventistica micro-invasiva, dedicato sia alla diagnostica sia al trattamento non invasivo di patologie della tiroide e del fegato. Una tecnologia che ha introdotto nuove prospettive e aiuta a migliorare la qualità della vita di milioni di pazienti in tutto il mondo.



La presenza al CIIE conferma l'importanza dei valori di Esaote, basati su dinamicità, continua ricerca di miglioramento, innovazione, evoluzione, qualità, design e cura del dettaglio. Valori che negli ultimi anni hanno guidato l'importante processo di rinnovamento, di crescita e di internazionalizzazione che ha coinvolto tutti gli aspetti del business – dal prodotto, ai processi, dalle infrastrutture, ai modelli di business e di organizzazione - con l'obiettivo di focalizzarsi su eccellenza e sostenibilità secondo standard coerenti con la propria leadership mondiale.



Esaote sarà al CIIE presso il padiglione 7.1C1-18 (004), oltre che nel padiglione 6, RL 112, del National Exhibition and Convention Center di Shanghai.