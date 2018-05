Esonero canone Rai 2018: ecco il modulo per il secondo semestre

Genova - I cittadini intestatari di un’utenza elettrica e possessori di una televisione per non pagare il canone Rai 2018 devono inviare all’Agenzia delle entrate il modulo esenzione canone Rai 2018 entro il 30 giugno al fine di ottenere l’esonero del pagamento del canone in bolletta per la seconda parte dell'anno. Ai fini della disdetta canone Rai, occorre presentare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di non detenzione tv per posta, di persona o online, entro il 30 giugno perché solo in questo modo si potrà acquisire l’esenzione per il secondo semestre 2018.



Tuttavia, per evitare un eventuale errato addebito delle prime rate di abbonamento sulla bolletta e la successiva richiesta di rimborso, si consiglia di inviare la disdetta telematica, in tempi brevi.