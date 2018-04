Euroflora `impazza` anche nei mercati di Genova

L'assessore Paola Bordilli e i ragazzi del Marsano distribuiscono i fiori donati dal Distretto Florovaistico

Genova - Euroflora impazza per tutta Genova e da Nervi colora l’intera città con le tinte dei fiori più belli e con tante iniziative. Non fanno eccezione i mercati genovesi dove, da sabato 21 aprile a sabato 5 maggio, 1500 clienti delle diverse strutture commerciali verranno omaggiati da altrettanti fiori messi a disposizione dal Distretto Florovivaistico della Liguria e consegnati a sorpresa dagli studenti dell’istituto “Marsano”.



Oggi, venerdì 27 aprile i ragazzi dell’Istituto Marsano, partner del progetto insieme con il Distretto Florovivaistico, e l’assessore al Commercio Paola Bordilli, hanno distribuito i fiori del nostro territorio ai frequentatori del mercato merci varie e al coperto Isonzo e all’Orientale.

«Un bellissimo momento di condivisione tra generazioni quello di oggi ai mercati! – commenta Paola Bordilli -. È importante che anche i nostri giovani conoscano quello che quotidianamente avviene nei mercati che sono attivi solitamente in orari per loro poco 'comodi' in quanto orari di scuola. Ringrazio di cuore la Seconda D del Marsano per la passione, l’ entusiasmo e la conoscenza scolastica che hanno portato a supporto dell'iniziativa».



L’Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente “Marsano” di Sant'Ilario (ma con succursali in Val Bisagno e Val Fontanabuona), che dal 1882 insegna i segreti della coltivazione della terra e della manutenzione del verde, partecipa così ancora più attivamente a questa attesissima edizione di Euroflora, lustro per l’intera città.