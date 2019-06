Ex Rinascente, una società tedesca cerca spazi a Genova

Genova - Per gli spazi che ospitavano la Rinascente potrebbero tornare ad essere riutilizzati: secondo quanto trapela la società tedesca DM che commercia prodotti per l'igiene, per il make up e per la casa starebbe cercando spazi per aprire almeno tre punti vendita in città. Il principale dovrà avere una superficie tra gli 800 e i mille metri, gli altri due tra i 300 e i 500 metri sempre in centro.



Assunzioni - Per il negozio più grande l'azienda avrebbe messo gli occhi sull'immobile di Carige che fino a pochi mesi fa ospitava Rinascente. Il piano dell'azienda prevede non meno di 50 assunzioni. Dm è presente in 13 paesi ha 3500 punti vendita e 61 mila addetti.