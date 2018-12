Farmacie comunali: la delibera passa all´esame del consiglio

Sindacati: «Pronti alla mobilitazione, a rischio il futuro dei lavoratori»

Genova - La delibera sulla privatizzazione delle farmacie comunali andrà in discussione a Tursi e i sindacati Filcams Cgil Fisascat Cisl Uiltucs Uil hanno indetto l’assemblea generale di tutti i lavoratori in concomitanza della discussione in Sala Rossa.



Cosa potrebbe accadere - «Nonostante le azioni di contrasto poste in atto dalle lavoratrici e dai lavoratori, che hanno portato a battute d'arresto e posizioni non unitarie all'interno della stessa maggioranza, il percorso prosegue. – hanno aggiunto i sindacati - Se la delibera sarà approvata dal Consiglio Comunale, per le lavoratrici ed i lavoratori delle farmacie comunali la privatizzazione della loro società potrà prendere il via, con pesanti conseguenze su di loro e sull'intera cittadinanza: assoluta incertezza sul mantenimento dell'occupazione; peggioramento delle condizioni contrattuali; eliminazione di un punto di riferimento sul territorio genovese, per la salute e la promozione di politiche sociali. Per questo, martedì si dovrà dare corso alla piena mobilitazione di tutti i lavoratori interessati dalla delibera».