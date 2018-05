Fastweb abolisce costi nascosti e vincoli di durata anche sul fisso

Genova - Fastweb scrive il quarto capitolo di #nientecomeprima, l’operazione messa in campo nel corso del 2017 per eliminare le sorprese in bollette e garantire maggior trasparenza ai clienti.



Dopo le novità introdotte nell’ambito della telefonia mobile, il 27 marzo scorso l’azienda italiana di telecomunicazioni ha cambiato le regole del gioco anche per quanto riguarda la telefonia fissa, offrendo un prezzo unico in bolletta, senza costi addizionali né vincoli di durata.



Con la nuova operazione, i clienti Fastweb troveranno indicato sulla bolletta (mensile e non più bimestrale) un prezzo inclusivo di tutti i servizi generalmente fatti pagare a parte, quali, ad esempio, il costo di attivazione o l’opzione ultrafibra. La fattura “Tutto incluso” espone un prezzo chiaro che non aumenta alla fine del periodo promozionale: 29,95 euro al mese per Internet illimitato e 34,95 euro al mese per internet e chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi. Le chiamate verso i mobili hanno invece un costo di 0,05 euro al minuto, che corrisponde a un sesto del prezzo applicato da altri gestori.



La quarta puntata di #nientecomeprima abolisce inoltre ogni vincolo di durata, permettendo al cliente di recedere dal contratto in ogni momento, senza pagare nulla.



Già leader di mercato per la Fibra Ottica e ADSL, Fastweb diventa oggi il primo operatore italiano a offrire un servizio che pone al centro di tutto il cliente e la sua fiducia. Sempre un passo avanti, i pacchetti Fastweb per la telefonia fissa, mobile e internet sono per altro tra i più apprezzati dai consumatori. L’azienda propone infatti tante soluzioni per chiamare e navigare a prezzi davvero vantaggiosi. Scopriamone alcune.



“Internet”

È l’offerta Fastweb per chi ha necessità di una connessione domestica senza limiti ma non fa alcun utilizzo della linea telefonica fissa. A soli 29,95 euro al mese, con “Internet” è possibile navigare no stop, usufruendo di tutti i servizi della rete Fastweb, tra cui quelli riservati al gaming online. L’offerta regala infatti un servizio Digital a scelta per 3 mesi nonché un anno di Amazon Prime.



“Internet + Telefono”

Al prezzo unico di 34,95 euro, “Internet + Telefono” offre gli stessi vantaggi dell’offerta “Internet” con l’aggiunta di chiamate nazionali gratuite verso tutti i numeri fissi. Per chi desidera, può chiamare i numeri mobili nazionali e quelli fissi di diverse destinazioni internazionali a 0,05 euro al minuto. Oltre a Amazon Prime, con “Internet + Telefono” Fastweb regala anche un servizio Digital per 1 anno.



“Sky + Fastweb”

È l’offerta Fastweb che unisce il pacchetto “Internet + Telefono” al grande intrattenimento Sky. Con “Sky + Fastweb” è possibile chiamare e navigare illimitatamente godendo del vasto mondo dei canali Sky Tv, Sky Box Sets e Sky Famiglia. Attivando ora l’offerta, i clienti possono usufruire di uno sconto del 66%, per un costo totale di soli 20,90 euro al mese anziché 60,95 euro. L’offerta è valida fino al 15/09/2019 e per chi è già cliente Sky prevede un costo di 22,95 euro al mese più internet e telefono senza limiti per sempre.



Ciascun pacchetto Fastweb permette di navigare alla massima velocità disponibile, fino a 1 Gbt/s. Qualunque sia l’offerta scelta, Fastweb include gratuitamente il Modem FASTGate, al quale è possibile collegare fino a 126 dispositivi avendo sempre massima velocità e stabilità di connessione.