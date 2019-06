Federmanager/Asdai Liguria: chiuso in attivo il bilancio 2018

Genova - Si è svolta ieri pomeriggio, presso la sala congressi di Iren, l'Assemblea Ordinaria Elettiva di Federmanager/Asdai Liguria nel corso della quale è stato presentato il bilancio dell'associazione del 2018, l'ultimo dell'attuale Consiglio in carica prima del rinnovo degli organi di governance. Al termine dell'Assemblea sono stati eletti i nuovi 30 membri del Consiglio direttivo che nelle prossime settimane eleggerà il nuovo esecutivo in carica per i prossimi tre anni.



«I risultati del 2018 - ha spiegato il presidente di Federmanager Asdai/Liguria Paolo Filauro – indicano che siamo un sindacato in salute ma anche molto attivo grazie all'impegno di tutti in una politica di controllo di costi sia nel campo amministrativo che organizzativo, ricordando che non godiamo di alcun contributo né pubblico né privato».





Le iniziative nel 2018. Sono state molte le iniziative intraprese da Asdai Liguria in un territorio non facile come quello ligure e nell'annus horribilis del crollo del ponte Morandi.



L'associazione ha aderito al Digital Innovation Hub ligure: promosso da Confindustria su indicazione del governo (progetto Calenda per Industria 4.0) con lo scopo di diffondere la cultura digitale e l'innovazione nelle piccole e medie imprese della regione. «L'adesione di Asdai Liguria e l'attiva partecipazione alle prime iniziative del DIH, ha consentito, e consentirà, di contribuire allo sviluppo della digitalizzazione della aziende, fattore decisivo per la loro stessa sopravvivenza», ha precisato Filauro.





Nell'arco del 2018 Asdai Liguria ha proseguito le attività nell'ambito del "Progetto Manager 4.0": si sono conclusi gli "Apperitivi 4.0" e si è avviato un nuovo progetto dove le grandi imprese hanno raccontato come hanno introdotto innovazione nei propri processi e prodotti utilizzando le start up o le piccole imprese, più dinamiche e portatrici di novità.



Anche nel 2018 Asdai Liguria ha contribuito, congiuntamente a ManagerItalia, allo svolgimento dell'iniziativa "Voglio fare il Manager", che ha visto alcune decine di ragazze e ragazzi impegnati nelle aziende per "capire" cosa fa un manager al lavoro.



Il Gruppo Minerva, rivolto alle donne manager, ha raggiunto e superato nel corso dell'anno ha raggiunto la quota di 125 iscritte ed è tra i più numerosi in Italia. Anche i Seniores hanno ricevuto grande attenzione con un'informativa continua sulla situazione delle pensioni e incontri di aggiornamento. Il Gruppo Giovani ha organizzato incontri con i manager liguri e partecipazioni agli eventi nazionali.