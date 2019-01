Ferretti Group al Boot di Dusseldorf

Genova - Ferretti Group si prepara a schierare una flotta di ben 7 modelli al primo importante appuntamento della stagione nautica invernale, il salone internazionale BOOT, in programma a Düsseldorf dal 19 al 27 gennaio. Il 2019 si apre all’insegna di un prestigioso debutto per Ferretti Group. Tutto è pronto per il lancio mondiale di un nuovo incredibile modello di superyacht sportivo e filante firmato Pershing, che sarà svelato in anteprima proprio a Düsseldorf.



Accanto a questo attesissimo nuovo modello, saranno annunciate altre due importanti novità: una prestigiosa partnership porterà a pieno titolo Custom Line tra le icone dell’architettura e dell’interior design internazionale ed un nuovo progetto Ferretti Yachts farà parlare di sé, con la presentazione di un innovativo concept in grado di unire eleganza, comfort e prestazioni, da sempre nel DNA del marchio. Al salone saranno inoltre esposti alcuni dei modelli del Gruppo Ferretti che tra il pubblico europeo riscuotono maggior successo.



Lo stand del Gruppo (Hall 6, nr. 6D28) si distingue anche quest’anno per il suo concept innovativo e accattivante: lounge accoglienti e originali e una spaziosissima area Vip, completa di american bar. Anche al BOOT continua la collaborazione di Ferretti Group con importanti partner del lusso per rendere unica e memorabile l’esperienza dei visitatori e degli armatori. Seabob esporrà i suoi prodotti, garanzia di divertimento e velocità in acqua; l’italiana La Scolca proporrà un’esclusiva degustazione dei suoi vini pregiati; Mogi Caffè delizierà gli ospiti con le migliori miscele italiane; Slam, infine, fornirà le divise dell’equipaggio Ferretti Group.