Ferretti Yachts si prepara per il salon più glamour degli Stati Uniti

Genova - Tutti gli occhi e i riflettori su Ferretti Group anche al Miami Yacht Show, secondo appuntamento della stagione nautica, in programma dal 14 al 18 febbraio. Il salone più glamour degli Stati Uniti, giunto alla 31° edizione, si terrà quest’anno per la prima volta in una nuova esclusivissima cornice, il One Herald Plaza. Ferretti Group presenterà a Miami, in anteprima assoluta per il mercato americano, Riva 66’ Ribelle, il nuovo sport-fly che ha strabiliato il Cannes Yachting Festival e il Boot Düsseldorf 2019 e Riva 100’ Corsaro, il primo esemplare della gamma flybridge Riva, insieme a Riva 110’ Dolcevita e Riva 90’ Argo.



Le due anteprime saranno le stelle tra le stelle della incredibile flotta che si presenta con ben 15 modelli, massima espressione dello stile, dell’innovazione e dell’eccellenza nautica made in Ferretti Group: Ferretti Yachts 450, Ferretti Yachts 670, Ferretti Yachts 850 e Ferretti Yachts 920; Rivamare, Riva 56’ Rivale, Riva 76’ Perseo e Riva 88’ Florida; Pershing 5X e Pershing 9X, capolavori della gamma ‘X Generation’, Pershing 70 e Pershing 82; Navetta 33 Custom Line.

Le due sensazionali première Riva 100’ Corsaro e Riva 66’ Ribelle saranno esposte, insieme al Riva 88’ Florida, presso l'Island Gardens Deep Harbor Marina, la seconda postazione del Miami Yacht Show, sull'isola di Watson - altra grande novità dell’edizione 2019 - in grado di ospitare yacht fino a 400 piedi.



Anche al Miami Yacht Show, Ferretti Group rinnova la collaborazione con luxury brand italiani e internazionali. La cantina italiana La Scolca, che offrirà un’eccellente selezione di vini; Pommery, che metterà a disposizione degli ospiti una pregiata selezione di champagne; Seabob, che esporrà i suoi modelli di intrattenimento e velocità in acqua in edizione limitata; Mr. C Coconut Grove, che inaugura ufficialmente a marzo, servirà tutti i giorni il suo celebre signature cocktail Bellini agli ospiti; Luxury Living, che firma l’arredamento di Custom Line Navetta 33 in mostra al salone con Frette, che firma invece l’arredamento della cabina armatoriale; ancora la società di jet privati Fontainebleau Aviation; lo storico partner Poltrona Frau; Slam, fornitore delle uniformi della crew Ferretti Group.