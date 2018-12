Festività Natalizie, le iniziative dei Civ

Genova - Per tutto il mese di dicembre, e anche oltre, tutta la città si anima con tantissimi eventi nelle vie e nelle piazze curati dai Civ (Centri Integrati di Via) e delle Associazioni di categoria del commercio genovese (Confcommercio e Confesercenti).



7 dicembre 2018

Piazza del Carmine dalle 20 alle 24: l’evento “Inverno al Carmine” allieterà la serata con degustazioni e animazione musicale (a cura del Civ Zecca-Carmine).

Dal 7 al 28 dicembre, al giovedì e venerdì, “Vetrine in strada” in via San Luca 83r e 91r: dalle 9 alle 19,30 vendita promozionale a cura degli operatori commerciali. (a cura del Civ Lomellini).



8 dicembre 2018

Continua l’evento “Inverno al Carmine” in piazza del Carmine a cura del Civ Zecca-Carmine.

In piazzetta Bagnara iniziano i mercatini di Natale: dalle 9 alle 19 trucca bimbi, attività ludiche e didattiche, e distribuzione di merenda ai bambini a cura del Civ Quinto al Mare.

A Certosa, dalle 9 alle 17, sfilata ed esposizione di auto d’epoca nelle vie del quartiere, tra via Dandolo e via Pongoli a cura del Civ ViviCertosa.

In via san Vincenzo all’incrocio con via Colombo dalle 17 alle 19: concerto di musiche natalizie e arie celebri in collaborazione con l’Associazione Nicolò Paganini. Dalle 8 alle 20 caccia al tesoro dedicata ai più piccoli. A cura del Civ San Vincenzo chic.

A Largo Calasetta il Civ Riviera di Pegli organizza, l’8 dicembre alle 15, l’evento per l’accensione dell’albero di Natale con canti natalizi e inaugurazione del presepe, con la merenda offerta ai bambini in piazza Rapisardi.

In piazzetta Luccoli, l’8 e il 9 dicembre, mostra-mercato floreale Luccoli in fiore-Christmas edition, a cura del Civ Luccoli.

In piazza Manzoni e largo de Paoli, l’8 e il 9 dicembre dalle 9 alle 20 (il 15 e 16 in caso di maltempo), mercatino artigianale, con truccabimbi, Babbo Natale e animazione natalizia e musicale, a cura del Civ Corso Sardegna



9 dicembre 2018

In via San Vincenzo, dalle 15 alle 17: concerto con musiche natalizie a cura del Civ San Vincenzo chic.

In via Cesarea, dalle 10.30 alle 20: esposizione di auto e moto d’epoca a cura del Civ Il Giardino di Cesarea.

In via Struppa dalle 8 alle 19: fiera di Natale con animazione musicale e distribuzione di cioccolata calda e panettone, a cura del Civ Il Girasole.

Sul lungomare di Pegli dalle 7 alle 20: mercatino enogastronomico “Peglingusto e hobby, arriva Natale” con hobbisti e creativi. Nel pomeriggio animazione, giochi per bambini e festa delle fate nei giardini Peragallo, bolle giganti e merenda, cornamuse e un gruppo storico itinerante. A cura del Civ Riviera di Pegli.

In piazzetta Luccoli continua “Luccoli in Fiore – Christmas Edition”, mostra floreale a cura del Civ Luccoli.

In via Balbi dalle 9 alle 17 si terrà il mercato “Natale in via Balbi”. Dalle ore 18 allietato dall’animazione musicale. A cura del Civ Borgo di Pré.

In via Caboto-Porticciolo di Nervi dalle 7 alle 20: mercatino di Natale dei creativi con distribuzione a cura di Babbo Natale di caramelle ai bambini. A cura del Civ Nervi Mare.



10 dicembre 2018

Dal 10 al 14 dicembre tra piazza Ascensore Monte Galletto, piazza Nunziata, Piazza S. Carlo e piazza Durazzo: “animazione in via Balbi” con dimostrazione di ballo e animazione musicale. A cura del Civ Balbi Principe.



12 dicembre 2018

Continuano i mercatini di Natale in piazzetta Bagnara dalle 9 alle 19, a cura del Civ Quinto al mare.

In via Avio e piazza Vittorio Veneto a Sampierdarena: dalle 7 alle 19.30 mercatino di artigianato accompagnato da animazione con elfi e musica. A cura del Civ Sampierdarena

Ai giardini Melis e fino all’ex mercato comunale, dalle 15 alle 20: “Indovina chi viene a Natale?” evento a cura del Civ Cornigliano. Una caccia al tesoro per ritrovare Turlututu, il famoso personaggio newyorkese che arriva con il suo overboard per visitare i negozi di Cornigliano, dove saranno esposti i lavori realizzati dai bambini. Chi avrà completato con i timbri apposti dai negozianti aderenti la mappa che sarà consegnata a inizio gioco, parteciperà all’estrazione di simpatici gadget. Ci saranno inoltre laboratori natalizi per bambini con distribuzione di merenda, e dance music con le Nataline.



13 dicembre 2018

In via Fiasella dalle 9 alle 19: mercatino artigianale, con accompagnamento di animazione musicale. A cura del Civ Fiasella-Ponte.

In piazza della Vittoria dalle 8 alle 19: mercatino enogastronomico e di artigianato con animazione per bambini, a cura del Civ Piazza della Vittoria.

Piazza Scio: mercatino artigianale dalle 8 alle 18, con casetta di Babbo Natale e animazione musicale, a cura del Civ Piazze e vie del Corso.



14 dicembre 2018

Torna “l’inverno al Carmine” con degustazioni e animazione musicale a cura del Civ Zecca-Carmine.

In via San Vincenzo all’incrocio con via Colombo si terrà un concerto di Natale con musica live dalle 14 alle 19, a cura di San Vincenzo chic.

In piazza Tommaseo dalle 15.30 alle 17: concerti natalizi dei bambini delle scuole del quartiere, che interpretano le canzoni tradizionali. Evento a cura del Civ Piazze e vie del corso.

In piazza Remondini, dalle 14 alle 19: l’accensione dell’albero di Natale e il mercatino con merci varie a cura del Civ San Martino di Albaro.

In via Molassana il 14 e 15 dicembre: evento “Radio Natale in piazza” dalle 9 alle 17 postazione radio a cura di dj C. Trapani con musica natalizia e giochi a premi. A cura del Civ Molaxana.

In piazza dei Micone e via Donizetti dalle 9 alle 19: mercatino sestrese di Natale, con manufatti artigianali, artisti di strada, Babbo Natale e giochi per bambini. A cura del Civ Cosp Sestri.



15 dicembre 2018

In piazza dei Micone dalle 10 alle 20: “Auguri in piazza”, manifestazione di beneficenza a favore dell’A.F.M.A., brindisi di Natale, decorazione dell’albero e partecipazione di tutti i gruppi Facebook di Sestri Ponente.

Continua “l’inverno al Carmine” dalle 20 alle 24 a cura del Civ Zecca-Carmine.

Tra via Piombino, via Piccone, via Pongoli 5 e via Rasori si tiene la Parata di Natale, dalle 13 alle 20, con animazione per bambini, tour nel quartiere a cura di animatori professionisti, musica natalizia, casa di Babbo Natale con consegna delle letterine e dei regali ai bambini, cori natalizi nelle piazze e presepe vivente nelle vie. A cura del Civ Vivicertosa.

In piazza Rapisardi dalle 15 alle 19 la corsa, non competitiva, dei Babbi Natale a cura del Civ Riviera di Pegli.

In via Fiasella torna il mercatino artigianale a cura del Civ Fiasella-Ponte, e dalle 16 alle 21 si tiene un concerto con pianoforte, recitazione di poesie e esibizioni di danza.

A cura del Civ Du Righi in via Carbone e via Maculano si tiene dalle 9 alle 17 il mercatino di Natale: street shopping degli operatori, trucca bimbi e baby dance.

In via Cantore a cura del Civ Cantore street shopping natalizio e mercatino natalizio delle creative dalle 9 alle 22.

In vico del Fieno a cura del Civ Casana si tiene il Christmas Bazar dalle 10 alle 18: mercatino natalizio con dimostrazioni di batteria ed esibizioni di ballo.

In piazza Rissotto e piazza Livraghi a cura del Civ Borgo di Bolzaneto ci sarà dalle 8 alle 19:30 “Natale al borgo”: street shopping, mercatino, trucca bimbi, animazione con Babbo Natale e doni per i bambini. In questa occasione il Comune di Genova offre una dimostrazione dei maestri d’ascia su come costruire un tipico Gozzo ligure.

In piazza Truogoli S. Brigida e via Prè “Repessin ai truogoli e elettropark” dalle 10 alle 23, a cura del Civ Vivere Santa Brigida: mercatino dell’usato dalle 10 alle 18 e dalle 16:30 alle 23 musica dal vivo.

A cura del Civ Palmaro tra via chiesa Pra, via Murtola si tiene il Mercatino di Natale dalle 8 alle 19.

In villa De Mari alle 17,30 concerto di chitarre a cura del Civ Palmaro.





16 dicembre 2018

Ai Giardini De André dalle 15 alle 19: evento “Babbo Natale a Pegli” con panettone offerto dai negozianti, vendita magliette “Genova nel cuore” e, in largo Calasetta, Babbo Natale riceverà i bambini e le loro letterine. Ai più piccoli sarà offerta la merenda, e ci saranno cornamuse e un gruppo storico itinerante. A cura del Civ Riviera di Pegli.

In via Fiasella torna il mercatino artigianale dalle 9 alle 19 a cura del Civ Fiasella-Ponte.

In via Piacenza a cura del Civ Gottardino si tiene la Fiera di Natale a San Gottardo dalle 8 alle 20, con mercatino con merci varie e alimentari, animazione per bambini, spettacoli musicali, distribuzione gratuita di panettone e caramelle, animazione itinerante e trucca bimbi.



17 dicembre

Dal 17 al 21 dicembre torna “animazione in via Balbi” a cura del Civ Balbi Principe, dalle 9 alle 21, con dimostrazioni di ballo e animazione musicale.



18 dicembre

In piazzetta Bagnara torna dalle 9 alle 19 il mercatino di Natale con trucca bimbi, attività ludiche e didattiche e distribuzione di merenda ai bambini, a cura del Civ Quinto al mare.



19 dicembre

In via Avio e piazza Vittorio Veneto dalle 7 alle 19.30 torna il mercatino artigianato con animazione e musica. A cura del Civ Sampierdarena.

In piazza della Vittoria torna il mercatino enogastronomico e di artigianato dalle 8 alle 19 a cura del Civ Piazza della Vittoria.



20 dicembre

Torna con l’ultima giornata il mercatino artigianale in via Fiasella, a cura del Civ Fiasella-Ponte, con animazione musicale.

Continua il mercatino enogastronomico e di artigianato in piazza della Vittoria dalle 8 alle 19, con animazione per bambini.

In piazza Alimonda dalle 15:30 alle 17 si tiene il Christmas Party 70/80 con dj set a cura del Civ Piazze e vie del corso.

In via Cantore a cura del Civ Cantore torna il mercatino natalizio delle creative, dalle 9 alle 22.

Ai Giardini di via Cecchi dalle 14 alle 20 si terranno i concerti live, animazione musicale per tutti, a cura del Civ Foce 2.0.



21 dicembre

Continua “l’inverno al Carmine” dalle 20 alle 24 in Piazza del Carmine a cura di Zecca-Carmine.

In piazza Tommaseo a cura del Civ Piazze e vie del corso parte il Christmas Sound Festival, dalle 18 alle 22 con dj set.

In piazza Rossetti a cura del Civ Foce 2.0 si terrà il concertino live natalizio dalle 14 alle 20.

In via Borgo Incrociati si terrà dalle 10 alle 22 il mercatino dei creativi con Babbo Natale itinerante, trucca bimbi e attività di animazione natalizia. A cura del Civ Borgo Incrociati.



22 dicembre

Continua “l’inverno al Carmine” dalle 20 alle 24: animazione e degustazioni tipiche in piazza del Carmine.

In piazza della Vittoria dalle 8 alle 19 a cura del Civ Piazza della Vittoria continua il mercatino enogastronomico e di artigianato.

In piazza Paolo da Novi a cura di Piazze e vie del corso si tiene il Christmas Jazz dalle 18 alle 22 con dj set.

In piazza Savonarola ci sarà la Disco Bimbi dalle 18 alle 22 a cura del Civ Piazze e vie del corso.

In Vico del Fieno a cura del Civ Casana dalle 17 alle 20 si terrà un coro itinerante natalizio, il “time out a chorus line”.

Da via Rolando a piazza Montano, dalle 8 alle 20:30 si tiene “Natale in via Rolando”, con laboratori di Natale, giochi, animazione per bambini e sfilata di Babbo Natale. A cura del Civ Il Rolandone.

In via Fusinato, piazza de Cristofori e piazza Bignami si tiene dalle 8 alle 19 il mercatino degli hobbisti con animazione per bambini e addobbo degli alberi di Natale. A cura del Civ Pra insieme.



23 dicembre

Aperitivo di Natale ai Giardini De André dalle 17 alle 21, con animazione itinerante per bambini, dalle 17 alle 21. A cura del Civ Riviera di Pegli.

Dal 23 al 31 dicembre si terrà l’evento “Casette di Natale al Sestiere” in Largo Lanfranco e piazza Labo a cura del Civ Carlo Felice: dalle 9 alle 19:30 ci sarà una raccolta di giocattoli usati a scopo benefico e vendita di prodotti a tema Natalizio.



24 dicembre

A cura del Civ Riviera di Pegli, dalle 15 alle 19 si tiene “Babbo Natale a Pegli” ai Giardini De Andre con panettone offerto dai negozianti.



27 dicembre

Torna per l’ultimo appuntamento il mercatino enogastronomico e di artigianato in piazza della Vittoria, dalle 8 alle 19, con animazione per bambini. A cura del Civ Piazza della Vittoria.



28 dicembre

Continua “l’inverno al Carmine” dalle 20 alle 24: animazione e degustazioni tipiche in piazza del Carmine.



29 dicembre

Penultimo appuntamento con “L’inverno al Carmine” 20 alle 24: animazione e degustazioni tipiche in piazza del Carmine. A cura del Civ Zecca-Carmine.



31 dicembre

Ultimo appuntamento con “L’inverno al Carmine” 20 alle 24: animazione e degustazioni tipiche in piazza del Carmine. A cura del Civ Zecca-Carmine.