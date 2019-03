Fiera Primavera, stand dei gelatieri artigianali per la Gigi Ghirotti

Genova - Dal 29 marzo al 7 aprile torna, a Genova, la Fiera Primavera e, dopo due anni di assenza, torna anche l'Associazione Gelatieri Artigianali Genovesi (Agag) aderente a Confesercenti. Si ricompone così, proprio in occasione della cinquantesima edizione, un binomio che ha fatto la storia stessa della Fiera, e sempre all'insegna della solidarietà: ancora una volta, infatti, il ricavato dello stand di Agag verrà devoluto in beneficenza. La scelta, quest'anno, è ricaduta sulla Gigi Ghirotti, la più nota e stimata onlus genovese per la terapia del dolore e le cure palliative a domicilio e in hospice.



Tante le gelaterie che hanno scelto di aderire. «Per noi gelatieri si tratta di un vero e proprio ritorno a casa, che ci riempie di felicità e di orgoglio - commenta Simone Ghiotto, presidente di Agag - In questi anni il progetto per la diffusione della cultura del gelato artigianale è molto cresciuto, grazie soprattutto al successo dei Panera Days dell'autunno scorso e all'attivazione dei "punti panera" in molte delle più conosciute ed apprezzate gelaterie della nostra città. Un progetto che, naturalmente, trae dalla partecipazione alla Fiera Primavera ulteriore slancio con un focus dedicato ai sapori della tradizione ligure: accanto ai gusti più classici, infatti, proporremo ai nostri visitatori due vere e proprie chicche, il gelato al pandolce e quello al canestrello».



Altra novità di quest'anno è la partecipazione attiva degli studenti dell'Istituto alberghiero Marco Polo di Genova, che avranno la possibilità di toccare con mano cosa voglia dire lavorare in una gelateria, a partire dalla selezione delle materie prime e fino alla trasformazione del prodotto e alla sua distribuzione.



L'ingresso alla Fiera Primavera è gratuito, con orario dalle 15,30 alle 22 da lunedì a venerdì, dalle 11 alle 23 al sabato e domenica e chiusura domenica 7 aprile alle ore 21.