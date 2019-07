Firma Protocollo Legalità Terzo Valico, soddisfazione Cisl Genova e Filca Liguria

Genova - E' stato siglato oggi in Prefettura a Genova il Protocollo di legalità per il Terzo Valico dei Giovi tra Prefetture di Genova e Alessandria, Rfi, Consorzio Cociv, Uffici territoriali del lavoro e associazioni sindacali.



Marco Granara, segretario generale Cisl Genova: «Un importante protocollo per un’opera fondamentale per il nostro territorio e non solo, che con uno sguardo attento sulla legalità crea i presupposti per arrivare al completamento dell’infrastruttura in un contesto di trasparenza soprattutto, per quanto ci riguarda, legata al lavoro in tutti i suoi aspetti. A questo scopo, fondamentale la conferma e il rafforzamento del tavolo di monitoraggio sui flussi di mano d’opera, uno strumento importante per verificare momento per momento l’andamento dei cantieri».



Andrea Tafaria, segretario generale Filca Cisl Liguria: «il protocollo firmato oggi guarda a 360 gradi la legalità, la trasparenza, le lavorazioni edili e l’intero indotto. L’edilizia è da sempre terreno fertile per le infiltrazioni di associazioni malavitose: con la firma di questo documento si pone un argine a questo fenomeno, garantendo più regolarità e sicurezza per i lavoratori».