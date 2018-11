Fossati Auto espone per sette giorni alla Fiumara

Il punto di riferimento per lo Shopping e il Gusto sarà la "vetrina" della gamma Peugeot

Genova - Dal 12 al 18 novembre al Centro Commerciale “Fiumara”, Fossati Auto presenta tutte le iniziative e le promozioni commerciali sulla gamma Peugeot.



Tante le novità sui nuovi veicoli a partire dall’Ecobonus Peugeot con nuovi motori 6.2 Diesel e Benzina, omologazione WLTP su tutta la gamma, motore Puretech Turbo Engine of the Year fino a 5000 mila Euro di incentivi. Non è tutto perché Fossati Auto propone offerte su tutti i veicoli commerciali. Oltre all’evento che per sei giorni catalizza curiosi e non alla Fiumara, è possibile consultare anche il sito internet cliccare qui