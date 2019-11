Furlan: `Disastro industriale, sociale e ambientale

Genova - "La volontà di Arcelor Mittal di rescindere il contratto per l'acquisizione dell'Ilva è un fatto grave che chiama in causa la responsabilità del governo e della politica". Lo scrive su twitter la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan. "Siamo davanti ad un vero disastro industriale, sociale ed ambientale. Chiediamo a questo punto al Governo di intervenire ed alla azienda di recedere da questa decisione. Porremo stasera questo tema al presidente del Consiglio Conte come una priorità assoluta da affrontare per il bene della comunità di Taranto, del Mezzogiorno e del Paese tutto" - aggiunge Furlan, facendo riferimento all'incontro già convocato per questa sera a Palazzo Chigi sulla manovra.