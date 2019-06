Genoa Shipping Week: quasi 3000 ospiti per la XV edizione del Dinner

Genova - Nel giorno della detonazione degli ultimi pilastri del Ponte Morandi, a Genova, dentro il padiglione Jean Nouvel della Fiera, si è aperta in parallelo un cantiere immaginario che vuole dare un inizio simbolico alla ricostruzione. Così Assagenti, l’Associazione dei broker e degli agenti marittimi genovesi, ha accolto i quasi 3 mila ospiti attesi per la quindicesima edizione dello Shipbrokers and Shipagents Dinner, manifestazione che chiude gli eventi business di Genoa Shipping Week, evento patrocinato dal Comune di Genova.



«Visto il numero di persone che provengono da tutto il mondo – ha spiegato Carolina Villa, presidente del Gruppo Giovani Assagenti, - la nostra “cena” biennale è sempre stata un’occasione per mettere in vetrina la città. Ci sembrava doveroso mostrare loro la realtà delle cose, dopo l’eco internazionale che ha avuto il crollo del viadotto Morandi. Genova non si presenta ancora in grande spolvero, è vero: siamo un cantiere, che però è simbolo di rinascita e di speranza».



Anche per il 2019 i numeri si confermano interessanti: 66 gli sponsor che hanno sostenuto questa edizione, 44 i Paesi partecipanti e circa 1100 le aziende rappresentante. All’architetto Umberto Ottino il compito di reinventare gli oltre 5 mila metri quadrati del padiglione Nouvel, dove gli ospiti delle aziende associate ad Assagenti si intratterranno a cena tra ponteggi, gru, betoniere e pallet. “We connect”, recita lo slogan scelto per quest’anno, un omaggio a Genova che, come il rame, scelto come colore dominante, si piega ma non si spezza e che si prepara a riconnettere l’Italia attraverso il suo nuovo viadotto.