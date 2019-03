Genova - Cina, Signorini: «Le ricadute sulla nostra città nei prossimi mesi»

Il sindaco Bucci sul tema aggiunge: «Opportunità enorme per Genova, non dobbiamo perderla»

Genova - «Le ricadute per Genova dell’accordo sulla “Via della Seta” si vedranno nei prossimi mesi. Il governo sta ultimando le verifiche e domani ne sapremo di più»: lo ha annunciato il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Paolo Emilio Signorini in previsione di un vertice a Roma con una delegazione in arrivo dalla Cina. «L'argomento grosso è la firma del bilaterale sulla 'Belt and Road Initiative' ma le ricadute più operative, con i singoli progetti, direi che matureranno nei prossimi mesi».



Shipping - Sui rapporti Genova-Pechino ha parlato anche il sindaco Marco Bucci: «Opportunità che non dobbiamo perdere. La nostra città ha acquisito esperienze nello shipping e nel business e grande tecnologia e quindi siamo qui per utilizzare il nostro know-how sul mercato».