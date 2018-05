Genova in primo piano a Mosca e San Pietroburgo

Genova - Genova e la Liguria saranno protagoniste la settimana prossima in Russia, al Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, e a Mosca con le "Giornate di Genova a Mosca". Il Sindaco Marco Bucci presenterà Genova e i suoi grandi progetti, il 24 maggio, al Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, il più importante appuntamento economico della Federazione russa, al quale saranno presenti, fra gli altri, il Presidente russo Vladimir Putin, il Presidente francese Emanuel Macron, la Presidente del Fondo Monetario Internazionale Christine Lagarde e altri Capi di Stato e di Governo da tutto il mondo.



Il Sindaco Bucci, unico Sindaco italiano invitato al Forum, insieme alla Sindaco Appendino di Torino - Città ospite di quest'anno - presenterà Genova e le sue prospettive di sviluppo nella sessione "The international cross-sectoral balance and transport corridors".



Il Forum Economico Internazionale ha annunciato che l'anno prossimo sarà Genova "Città ospite" del Forum.



Il 22 e 23 maggio il Sindaco Bucci sarà a Mosca, per le "Giornate di Genova a Mosca", il più importante progetto di marketing territoriale realizzato negli ultimi anni da Genova nella Federazione Russa, realizzato da Comune di Genova, in collaborazione con Camera di Commercio/WTC, Regione Liguria e Liguria International, Confindustria Genova.



Promozione turistica, internazionalizzazione delle imprese e attrazione investimenti, gastronomia- pesto-piatti tipici genovesi, cultura, produzione di materiali e video di promozione delle due città: questi i contenuti dell'intenso programma delle Giornate di Genova.



Per il Comune sarà presente, oltre al Sindaco Bucci, l'assessore al marketing territoriale, cultura e politiche giovanili Elisa Serafini.



In particolare, il 22 maggio, in collaborazione con Enit Mosca, avrà luogo presso Eataly, il più importante e grande (7.000 mq) ristorante italiano di Mosca, la presentazione di Genova come destinazione turistica, ai tour operator e media russi. Saranno presenti diverse catene di hotel genovesi e la Compagnia Aerea Siberian 7, che opera il volo diretto Genova Mosca; dopo la presentazione avrà luogo un workshop fra operatori turistici italiani e russi, ai quali sarà data la possibilità di gustare le specialità gastronomiche preparate dagli chef genovesi di "Genova gourmet".