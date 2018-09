Genova porto crociere preferito dagli italiani nel 2018

Genova - Uno studio realizzato da www.crocierissime.it, il primo sito italiano interamente dedicato al mondo delle crociere, relativo alle preferenze nell’estate del 2018 (nel periodo compreso tra il 21 giugno e il 23 settembre), ha rivelato dati molto interessanti. Ad esempio, che i crocieristi italiani sono ogni anno sempre più giovani, il 40% ha meno di 45 anni.



Età dei crocieristi italiani:

1. Sotto i 16 anni (5%)

2. Tra i 16 e i 24 anni (10%)

3. Tra i 25 e i 30 anni (9%)

4. Tra i 31 e i 45 anni (16%)

5. Tra i 46 e i 60 anni (38%)

6. Oltre i 60 (22%)



La distribuzione per genere è quasi identica: donne (54%), uomini (46%). Sorprende inoltre che più di un terzo (35%) dei vacanzieri viaggia con bambini e ragazzi di età inferiore ai 18 anni, mentre il 21% viaggia con gli amici. Ma la maggioranza, (l’84%) si gode la vacanza a bordo con il proprio partner.



Secondo i dati analizzati, Genova è stato il porto di partenza più richiesto dagli italiani, e, in generale, le crociere nel Mediterraneo Occidentale sono state tra le preferite, scelte dal 51%.



Porto di partenza preferito/più prenotato

1. Genova

2. Savona

3. Venezia

4. Civitavecchia

5. Bari



Le crociere più richieste

1. Mediterraneo Occidentale (51%)

2. Mediterraneo Orientale (18%)

3. Nord Europa (9%)

4. Caraibi (8%)

5. Dubai (4%)



Andando da analizzare le grandi compagnie, la maggior parte dei crocieristi italiani ha privilegiato MSC Crociere, scelta dal 53%, e Costa Crociere, dal 37%:



Compagnie di crociera più ricercate/prenotate

1. MSC Crociere (53%)

2. Costa Crociere (37%)

3. Royal Carribean (6%)

4. Celestyal Cruises (2%)



Infine, secondo Crocierissime, gli italiani prenotano le loro crociere in media 130 giorni prima della data di partenza e la vacanza preferita è quella di una settimana, più di quella di 3-5 giorni o di oltre 7 giorni. Per quanto riguarda i servizi offerti a bordo maggiormente richiesti dai passeggeri, i più importanti sono risultati i pacchetti con le bevande incluse, le mance incluse, il viaggio completo con trasferimenti e hotel, e il servizio wifi. Tra le dotazioni sulle navi, invece, le piscine riscaldate, la palestra e la spa.



Francesco Manna, Direttore Commerciale di Crocierissime, ha dichiarato: “Da Crocierissime vogliamo congratularci con Genova per essersi rivelato il porto più ricercato dagli italiani per le loro crociere in quest’estate 2018, soprattutto in un momento tragico per la città dopo il crollo del ponte Morandi. Inoltre, vogliamo incoraggiare sempre più persone a concedersi una bella vacanza in barca anche in autunno, un periodo ideale per molte destinazioni”.