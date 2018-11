Genova-Porto Torres, solo 34 le corse ridotte da parte di Tirrenia

Genova - Una nave invece delle due impiegate in precedenza, ma solo una riduzione di 34 corse sulle centinaia offerte sulla tratta Genova-Porto Torres: 728 partenze programmate nel 2019 contro le 762 dell’anno in corso.



Tirrenia Compagnia Italiana di navigazione, nel quadro di una razionalizzazione dei servizi da e per la Sardegna, e di una pianificazione dell’offerta di trasporto parametrata sull’effettiva domanda, ha fornito oggi un’ulteriore precisazione e al tempo stesso una rassicurazione per gli operatori dell’autotrasporto e in particolare per quelli turistici e alberghieri in merito alla linea fra lo scalo ligure e Porto Torres.



La nave Nuraghes, che sarà affiancata da un ro-ro merci e sarà impiegata su questa linea, nel periodo 1 giugno 2019 / 30 settembre 2019, consentirà di rispettare comunque quanto previsto dalla Convenzione con lo Stato, benché questo periodo sia espressamente escluso dagli obblighi imposti dalla Convenzione stessa.