Genova - A partire da sabato 1° settembre saranno regolarmente in pagamento le pensioni in tutti gli uffici postali della provincia di Genova. Lo comunica in una nota Poste Italiane.



«I pensionati potranno quindi rivolgersi al proprio ufficio postale per ritirare l'assegno pensionistico secondo le consuete modalità - prosegue - Ricordiamo inoltre la possibilità di richiedere l'accredito della pensione sul libretto postale o sul conto Bancoposta. Con quest'ultima modalità è possibile disporre gratuitamente di una polizza assicurativa che consente un risarcimento fino a 700 euro l'anno sui furti di contante subiti nelle due ore successive al prelievo effettuato sia dagli sportelli postali che dagli Atm Postamat e bancari. Si ricorda infine che per il pagamento dei bollettini postali per gli ultrasettantenni è prevista una commissione ridotta a € 0,70».