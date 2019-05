Genova-Shenzen, accordo tra i due scali: obiettivo incrementare i traffici

I vertici dello scalo cinese hanno presentato dati di traffico, rotte e sviluppi commerciali al cluster genovese

Genova - Il porto di Genova e quello di Shenzhen (25 milioni di TEUs movimentati nel 2018) hanno, da anni, rapporti solidi di interscambio. A testimoniarlo i dati enunciati dal Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Paolo Emilio Signorini e da Lou Heru, vicedirettore della commissione trasporti delle municipalità di Shenzhen, in occasione della conferenza sulla promozione del porto di Shenzhen in Italia, organizzata a Genova dai rappresentanti della municipalità cinese.



Rapporti - «L’importanza strategica dei rapporti commerciali con la Cina è ben presente al Governo italiano e in occasione della visita del presidente cinese Xi Jinping è stato siglato dalla nostra Autoirtà di sistema portuale un accordo di collaborazione con CCCC, colosso cinese delle costruzioni - ha dichiarato il presidente Signorini - I cinesi sono interessati a partecipare ai nostri progetti di upgrade infrastrutturale, come la diga o le nuove connessioni ferroviarie, anche e soprattutto perché questi interventi consentiranno poi ai loro operatori logistici, come COSCO, di poter portare maggiori volumi di merce nei nostri scali». «Si parla del 2% sull’intero commercio internazionale del nostro Paese. Cifra che sale al 4% se consideriamo il solo interscambio via mare, e cresce fino al 9% se escludiamo dal computo petrolio, carbone e minerali ferrosi . ha aggiunto - Riequilibrando anche l’import, oggi preponderante, con l’export di prodotti italiani verso la Cina. Organizzeremo presto visite mirate di delegazioni cinesi al nostro porto e soprattutto nelle aree logistiche e industriali retrostanti, che presentato anche benefici di natura fiscale e doganale. Ma l’obbiettivo, a detta di entrambi, è quello di rafforzare ulteriormente la collaborazione incrementando i traffici e – ha precisato Signorini – ottenendo anche un miglior bilanciamento tra import ed export dall’Italia (oggi prevalgono nettamente le importazioni dalla Cina)». Proposito che peraltro verrà in qualche modo formalizzato «con la stipula di un patto di amicizia tra i due scali, che – ha annunciato Heru – verrà siglato in occasione del prossimo Transport Logistic, che si terrà a Monaco di Baviera dal 4 al 7 giugno prossimi».



Scalo - L’avvicinamento tra Genova e Shenzhen, come ha ricordato poi il funzionario cinese, «è iniziato già nel 2017, quando una delegazione dell’authority genovese era venuta a visitare il nostro porto. Oggi noi siamo molto felici di poter essere qua, a presentare le peculiarità del nostro scalo alla comunità marittima genovese. Da Shenzhen passano 223 rotte internazionali di trasporto container, 7 delle quali – ha ricordato infatti Heru – collegano direttamente Genova. Tra i nostri due scali sono transitati 110.000 TEUs nel 2018, mentre nei primi 4 mesi di quest’anno (gennaio-aprile 2019) siamo già arrivati a 36.000 TEUs».