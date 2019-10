Giglio Bagnara compie 150 anni e celebra il compleanno con la città

Genova - Giglio Bagnara, il brand che dal 1869 veste i genovesi di tutto mondo, e non solo, compie 150 anni e per celebrare un secolo e mezzo di amore con la sua città organizza un festival che lungo tutto il mese di ottobre porterà colore, arte e cultura nelle location più belle del capoluogo ligure.



Mostre, talk show, show-cooking, masterclass e spettacoli si susseguiranno nei luoghi più

suggestivi della città: da Palazzo Ducale a Palazzo della Borsa, da Largo Pertini, a Castello

MacKenzie al Teatro Carlo Felice: tutto questo, e non solo è l’Ottobre Genovese di Giglio

Bagnara.



In collaborazione con il Comune e la Camera di Commercio di Genova, e con la media

partnership con “Il Secolo XIX”, il Festival celebra 150 anni di un legame profondo tra una

famiglia di imprenditori e la città, tra un’azienda che ha saputo attraversare tre secoli, due

guerre, le ricostruzioni, le evoluzioni dei costumi e molto altro, restando sempre, per Genova,

un riferimento di stile, di innovazione, di imprenditorialità.



Il festival si aprirà ufficialmente il 19 ottobre presso la sede di Giglio Bagnara di via Sestri,

e si svilupperà attraverso 10 giornate/serate e oltre 30 appuntamenti, gratuitamente aperti al

pubblico, fino al 26 ottobre negli spazi più incantevoli della città e alla presenza di istituzioni,

autorità e ospiti prestigiosi, conosciuti e amati dal pubblico.



Si inaugura con la presentazione del libro celebrativo “Genova per voi” curato da Claudio

Cabona e edito da Sagep in occasione dell’anniversario. Il volume è il racconto per immagini,

attraverso le fotografie di grandi artisti, della storia non solo di Bagnara ma anche di Genova

ed è una fotografia dei cambiamenti, dei sogni e delle ambizioni di questa incredibile e unica

città.



Nella stessa serata si celebra un altro dei simboli della Superba: il mezzaro, il grande quadrato di stoffa riccamente stampato che si affermò a Genova, proveniente dal lontano oriente, nel Duecento, quando la stampa su stoffa era del tutto sconosciuta in Occidente. Saranno presentati al pubblico tre nuovi mezzari realizzati da Ines Paderni, Paolo Bonfiglio e dalla giovane Carolina Italiani, pittrice genovese e vincitrice del concorso “Disegna tu il mezzaro 2004” di Giglio Bagnara, organizzato in occasione di Genova “capitale europea della cultura”.



E tanti saranno gli eventi che nei giorni a seguire animeranno la città, tra cui un talk show dal

titolo “Genova How are You” alla presenza del Sindaco Marco Bucci, con ospiti, tra gli altri, Giuseppe Bono di Fincantieri e Luca Ubaldeschi de “Il Secolo XIX”, una masterclass di musica con Dado Moroni, uno dei più grandi pianisti jazz e una proposta per progetto del nuovo museo Fincantieri.



Una tavola rotonda dal titolo “Il futuro di Cultura, Turismo e Commercio nelle città storiche” sarà l’occasione per l’assegnazione di una borsa di studio, offerta da Giglio Bagnara e in collaborazione con il Dipartimento di Economia dell’Università di Genova, per la migliore tesi di laurea o ricerca sul tema della cultura, del turismo e del commercio nelle città storiche.

E ancora, spettacoli di danza con i ballerini della Scala Sabrina Brazzo e Andrea Volpintesta, uno show-cooking con lo chef sestrese stellato Ivano Ricchebono che realizzerà un piatto creato appositamente per il 150esimo anniversario di Giglio Bagnara, la presentazione del libro dell’icona rock genovese degli anni ‘60 Michele Maisano, poi un’asta di mobili, tappeti e arredi delle dimore genovesi in collaborazione con Cambi Casa d’Aste, e infine, la mostra fotografica di Graziella Vigo, una grandissima artista italiana, pluripremiata e nota nel mondo per i suoi scatti capaci di raccontare il mondo dell’arte e quello della monda in maniera personalissima.

Non mancheranno, per tutta la durata del festival, percorsi gastronomici in numerosi ristoranti

che aderiscono al Festival, collaborazioni con il mondo della cucina genovese e numerosi

laboratori su viaggi, cucina e arte, disponibili gratuitamente e su prenotazione.



“Siamo orgogliosi di essere nel cuore della città, al Carlo Felice e a Palazzo Ducale, per condividere il desiderio di essere attivi per altri 150 anni – ha dichiarato Enrico Montolivo AD

di Giglio Bagnara - L'"Ottobre Genovese by Giglio Bagnara" è una celebrazione della forza e

dell'autenticità dei genovesi ed è nato grazie alla volontà nostra e dei nostri partner e alleati.”