Global Voices: servizi di traduzione flessibili e di qualità per le aziende

Genova - Scegliere un’agenzia di traduzione è una questione di fiducia: per ogni azienda è fondamentale poter contare su un partner qualificato a cui affidare i documenti e le comunicazioni più importanti, con la certezza del rispetto delle tempistiche e della qualità del servizio. Le traduzioni professionali di Global Voices soddisfano tutti questi requisiti, grazie alla costante attenzione per il cliente e alla rigorosa selezione dei traduttori madrelingua.



Specializzata nei servizi di interpretariato e nel campo delle traduzioni professionali certificate e autenticate, l’agenzia è strutturata per offrire una consulenza altamente mirata, con processi di business ottimizzati per garantire consegne rapide a costi competitivi. Il rispetto degli standard qualitativi è garantito dall’efficiente collaborazione tra linguisti, project manager e quality manager, incaricati di relazionarsi con il cliente per assicurare in ogni fase l’accuratezza delle traduzioni svolte.



Global Voices ricorre ad un processo di traduzione rigoroso, strutturato in fasi di planning, operatività e post-produzione, a garanzia di un risultato ottimale per il cliente. L’assegnazione dei traduttori ai diversi progetti avviene nel rispetto delle competenze e nell’ottica della continuità, per consolidare la relazione con il cliente e offrire un servizio tailor made.



I linguisti Global Voices offrono assistenza 24 ore su 24 per ogni tipo di esigenza, dal servizio di proofreading alle traduzioni continuative di contenuti per il web. Vi è inoltre la possibilità di attivare pacchetti ad hoc per gestire la presenza dell’azienda sui social media e di avvalersi di consulenti specializzati nei servizi Seo e nella localizzazione di siti internet.



I settori di competenza spaziano dalla documentazione legale e tecnico-scientifica alle traduzioni in ambito finanziario, per l’industria e il largo consumo. Global Voices offre una consulenza a 360° che abbraccia anche i servizi di interpretariato simultaneo e consecutivo e la traduzione e l’ottimizzazione di siti internet.



Dalla traduzione di brevetti, documenti legali e atti notarili, ai servizi di interpretariato telefonico e video, Global Voices opera in maniera dinamica per connettere le aziende e i professionisti ai propri interlocutori in ogni parte del mondo.