Gronda, c´è l´autorizzazione da Bruxelles

L'eurodeputato Cirio: «Questa mattina è stata finalmente notificata al Governo italiano: garantita l'opera»

Genova - «Questa mattina la Commissione Ue ha ufficialmente autorizzato e notificato all'Italia il via libera alla proroga della concessione per Autostrade per l'Italia da cui dipendono anche i fondi per la Gronda di Genova»: l'annuncio è arrivato da parte dell'eurodeputato Alberto Cirio.



Fondi - Il dossier italiano prevede interventi del valore complessivo di 8,5 miliardi di euro e in particolare la proroga di due importanti concessioni autostradali detenute da Autostrade per l'Italia (ASPI) e da Società Iniziative Autostradali e Servizi (SIAS). Nel caso di ASPI la misura prevede una proroga quadriennale della concessione, fino al 2042. Le entrate generate da tale proroga dovrebbero consentire di portare a termine tempestivamente la cosiddetta "Gronda di Genova", una bretella che connette i collegamenti autostradali esistenti attorno al capoluogo ligure, nonché una serie di ulteriori miglioramenti sulla rete ASPI, i cui lavori dovrebbero iniziare al più tardi entro gennaio 2020.



Lavori - «Dopo il via libera tecnico dei mesi scorsi, mancava ancora questo ultimo tassello fondamentale, cioè l'approvazione ufficiale del provvedimento e la notifica al Governo italiano - aggiunge Cirio - L'ok formale, che la commissaria Vestager mi aveva personalmente anticipato, è arrivato questa mattina: ora i lavori potranno finalmente partire e dare a Genova e alla Liguria una infrastruttura fondamentale per il suo sviluppo economico e turistico».