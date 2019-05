Hapag Looyd, a Genova l´Headquarter per il Sud-Europa

Genova - Hapag Lloyd Italy dal prossimo 1° settembre 2019 sarà sede regionale del Sud Europa per la compagnia tedesca Hapag Lloyd AG. La decisione è stata presa la settimana scorsa dall'headquarter di Amburgo che ha diviso la Regione Europa, in Nord e Sud, definendo Genova quale sede della Regione South Europe che sarà responsabile delle aree Italia, Spagna, Turchia, Egitto e Medagent.



«La riorganizzazione della compagnia tedesca - scrive in una nota Assagenti - amplia le competenze della sua filiale italiana, prima tra le sedi mediterranee di Hapag Lloyd AG in termini di volumi movimentati, questo significa che si aprirà una stagione di assunzioni: serviranno maggiori risorse umane per gestire le nuove deleghe, notizia che conferma quanto l'industria portuale e logistica sia il motore della città».