I Benetton pronti a investire personalmente nella ricostruzione: ecco il piano

Dopo quattro giorni di silenzio oggi parlano i vertici di Autostrade

Genova - La famiglia Benetton potrebbe rinunciare al controllo di Autostrade, un settore che gli imprenditori trevigiani considerano strategico: la notizia trapela dall’entourage della famiglia che viene definita “sotto choc” dopo la tragedia del ponte Morandi che ha mietuto, per il momento, 42 vittime.



La posizione della famiglia verrà esposta a breve in una conferenza stampa annunciata per le 16 e poi posticipata alle 17: l’amministratore delegato di Autostrade Giovanni Castellucci e il presidente Fabio Cerchiai annunceranno un piano di ricostruzione della città, con investimenti diretti da parte delle finanziarie dell’orbita Benetton. Dovrebbero essere stanziati fondi non solo per la ricostruzione del ponte e le riparazioni dei danni materiali ma anche per aiutare le famiglie sfollate dalle abitazioni che si trovano sotto il viadotto.



Ma la tragedia potrebbe spingere i Benetton a un complessivo disimpegno nel settore, una scelta che andrebbe nel senso opposto rispetto alle ultime operazioni del gruppo che puntava alla leadership mondiale nel pianeta autostrade.



In questi giorni la famiglia Benetton è stata esposta a un linciaggio mediatico sia sui social network che da parte del Governo: di sicuro il silenzio dei principali azionisti di Autostrade, durato quattro giorni, non ha giovato alla loro immagine. Tra poco sapremo se le iniziative messe in campo basteranno a riabilitare i Benetton agli occhi degli italiani