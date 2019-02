I ports of Genoa presenti alla 27° edizione del Fruit Logistica 2019

Genova - Si aprirà a Berlino l’edizione 2019 di Fruit Logistica, tradizionale vetrina mondiale della filiera ortofrutticola, dalla produzione alla distribuzione, che raccoglie più di 3.200 espositori provenienti da 90 Paesi e attende oltre 78.000 visitatori.



L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale è presente con gli operatori della Port Community (Reefer Terminal, APM Terminals, VTE, SECH) e con il CISCO (Centro Italiano Studi Containers), per promuovere l’offerta di servizi dedicati ai prodotti freschi, oggetto di consistenti investimenti per aumentare capacità e qualità.



Anche in un anno non brillante per il commercio estero del settore ortofrutticolo italiano (esportazioni in calo del 12%, importazioni sostanzialmente stabili), i traffici specializzati attraverso i Ports of Genoa hanno continuato a crescere: oltre 105.000 container refrigerati movimentati dai terminal genovesi (+15%) e 470.000 tonnellate di frutta in pallet dal Reefer Terminal di Vado Ligure, che si conferma ai vertici nel Mediterraneo.



Con questi numeri i Ports of Genoa si confermano il principale punto di transito per le importazioni italiane (frutta tropicale e in controstagione) e per l’export della pregiata produzione nazionale verso mercati emergenti come Medio Oriente e Cina.