Il brand della drag queen Bom Jean apre a Genova

Sorgerà in via XX settembre il nuovo punto vendita di Wycon cosmetics

Genova - Prosegue senza sosta la crescita di Wycon nel campo dei cosmetici. Archiviata la "guerriglia" legale con Kiko, il brand della drag queen Bom Jean raddoppia la posta in palio e sbarca in centro a Genova.



Sorgerà nelle prossime settimane infatti il nuovo store tutto genovese, che farà gola alle tante ladies che viaggiano instacabilmente su e giù per via XX settembre. Wycon sta già cercando dipendenti in vista dell'imminente apertura.



Ecco le caratteristiche desiderate: «Per nuova apertura WYCON cosmetics in Genova, si ricerca una risorsa che si occupi di coordinare tutte le attività che garantiscano la corretta gestione del punto vendita e dello staff affidato, nel rispetto e nel raggiungimento del budget assegnato e dei KPI richiesti dall'azienda» si legge nell'annuncio on-line.



La risorsa avrà la responsabilità di: promuovere la vendita dei prodotti WYCON COSMETICS perseguendo i target dettati dalla Sede; dimostrazione degli stessi attraverso prove make up da proporre alla clientela; curare il lay-out del PdV attraverso i riassortimenti di prodotto, in coerenza con l' effettiva rotazione della merce; riscontrare la merce in arrivo e l’ esposizione dei prodotti secondo i criteri di visual merchandising dettati dalla Sede; operazioni di cassa e versamenti; invio documentazione agli Uffici Corporate Wycon Cosmetics; la gestione dello staff del punto vendita, in termini di selezione, formazione, e ottimizzazione del planning settimanale.



Ci sarà assicurato un contratto di lavoro a tempo pieno, ma non dovrà mancare l'esperienza nel settore. «Siamo alla ricerca di persone con una solida esperienza specifica nel settore retail, forti capacità gestionali, proattività e intraprendenza».