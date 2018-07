Il conto corrente di base europeo è finalmente realtà

Genova - Le fasce più deboli della popolazione potranno accedere a un conto, legato a un bancomat, con il quale effettuare un numero limitato di operazioni sia in entrata che in uscita. Il costo annuale sarà “ragionevole” e, in ogni caso, non verranno applicate commissioni di alcun tipo. Da pochi giorni è infatti in vigore il decreto 70 del 3 maggio 2018 che dà attuazione al decreto legislativo del 15 marzo 2017 che, a sua volta, recepiva la direttiva europea 2014/92. Tra le novità introdotte ci sono i criteri per accedere allo strumento finanziario.



Pensione - Il conto di base europeo è dedicato ai cittadini con Isee non superiore agli 11.600 euro e ai pensionati con Isee lordo non superiore ai 18.000 euro. I pensionati dovranno comunicare alla propria banca l’importo della propria pensione entro il 31 maggio di ogni anno. Con il nuovo conto base si potranno fare alcune operazioni, spesso limitate nel corso dell’anno: per chi ha un Isee inferiore agli 11.600 euro: 6 prelievi di contante allo sportello; prelievi illimitati all’Atm della propria banca; 12 prelievi agli Atm di altre banche; bonifici in uscita illimitati; 36 bonifici Sepa in entrata (stipendio o pensione compresi); 12 versamenti tra contanti e assegni; pagamenti illimitati con bancomat. Per i pensionati con Isee non superiore ai 18.000 euro: 12 prelievi di contante allo sportello; prelievi illimitati all’Atm della propria banca; 6 prelievi agli Atm di altre banche; bonifici in uscita illimitati; bonifici Sepa in entrata illimitati; 6 versamenti tra contanti e assegni; pagamenti illimitati con bancomat.