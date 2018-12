Il Gruppo Grimaldi premiato da Fiat Chrysler Automobiles

Genova - Il Gruppo Grimaldi ha recentemente ricevuto due nuovi importanti riconoscimenti da Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Lo scorso 29 novembre, durante la Logistics Carrier Conference organizzata a Detroit da FCA US, il gruppo partenopeo è stato premiato come miglior Ocean Carrier dell’anno per la straordinaria performance nel settore della logistica.



A distanza di pochi giorni, il Gruppo Grimaldi è stato anche nominato EMEA Supply Chain Supplier of the Year dalla multinazionale automobilistica. La premiazione è avvenuta lo scorso 17 dicembre, presso il Centro Congressi Lingotto di Torino, nell’ambito della Annual Supplier Conference 2018 di FCA.



Negli anni il gruppo partenopeo ha ricevuto diversi riconoscimenti in qualità di partner strategico di FCA. In particolare, quest’anno è stato premiato per aver mostrato una visione strategica e di lungo termine del business con FCA, e per aver implementato un approccio proattivo facendo leva su un forte piano di investimenti.



Entrambi i premi assegnati per il 2018 sono stati ritirati da Costantino Baldissara, Commercial, Logistics & Operations Director del Gruppo Grimaldi, che ha commentato: “I premi ricevuti quest’anno da FCA sono per noi motivo di grande orgoglio: testimoniano, infatti, che i nostri clienti continuano a scegliere e preferire i nostri servizi, riconoscendone l’affidabilità e la qualità sempre crescente”.



Con oltre 70 anni di esperienza, il Gruppo Grimaldi è un gruppo logistico multinazionale specializzato nelle operazioni di navi ro-ro, car carrier e traghetti. La compagnia di navigazione con sede a Napoli è un fornitore dedicato di servizi logistici integrati basati sul trasporto marittimo ai principali produttori di veicoli del mondo.