Il porto di Marghera il più efficiente d´Europa: firma tra Edison e Ansaldo Energia

L’intervento ha un valore complessivo di oltre 300 milioni di euro e sara` destinato anche alla realizzazione della turbina a gas GT36 di “classe H”

Genova - Edison e Ansaldo Energia hanno firmato oggi il contratto per un nuovo ciclo combinato a gas di ultima generazione che usera` la piu` avanzata tecnologia italiana e rendera` l’impianto termoelettrico di Marghera Levante (VE) il piu` efficiente d’Europa.



Turbina - L’investimento complessivo ammonta a oltre 300 milioni di euro e sara` destinato anche alla realizzazione dell’isola di potenza, che comprende la turbina a gas ad alta efficienza GT36 sviluppata dalla societa` genovese, esempio di eccellenza italiana. La nuova turbina alimentera` il ciclo combinato di Marghera, che avra` una potenza elettrica complessiva di 780 MW e un rendimento energetico pari al 63%, il piu` alto reso disponibile oggi dalla tecnologia. Questo si traduce in un abbattimento delle emissioni specifiche di CO2 del 40% rispetto alla media dell’attuale parco termoelettrico italiano e di quelle di ossidi di azoto (NOX) di oltre il 70%. Il nuovo ciclo combinato di Marghera Levante contribuira` alla transizione energetica del Paese garantendo la sicurezza e la fessibilita` di produzione necessarie a bilanciare l’intermittenza delle fonti rinnovabili.



Eccellenze - «Vogliamo avere un ruolo di leadership nella transizione energetica italiana: oggi compiamo un importante passo in questa direzione e siamo ulteriormente orgogliosi che questo avvenga grazie all’accordo tra due eccellenze industriali italiane impegnate entrambe nel promuovere lo sviluppo, l’innovazione e la sostenibilita` del Paese - dichiara Marc Benayoun, amministratore delegato Edison – Il nostro e` un impegno concreto che riflette gli assi disegnati dal Piano Energia e Clima in un piano di investimenti nazionale di 2 miliardi di euro nel triennio 2019-2021. Oggi partiamo per un viaggio entusiasmante che unisce Genova, Milano e Venezia e che al contempo aprira` la strada a nuove opportunita` nel resto dell’Italia».



Energia rinnovabile - L’intervento di Edison a Marghera Levate permettera` di continuare a contribuire alla sicurezza di approvvigionamento energetico di un polo e una regione di grandissima vitalita` industriale e imprenditoriale. Inoltre dara` un significativo apporto alla stabilita` e al bilanciamento del sistema elettrico, in una fase in cui l’aumento delle rinnovabili sul suolo nazionale portera` le sfide maggiori alla rete in termini di intermittenza e minore prevedibilita` delle produzioni.



Business - «Il contratto firmato oggi ha almeno tre valenze - sottolinea Giuseppe Zampini, Amministratore Delegato di Ansaldo Energia. La prima ovviamente e` commerciale, si tratta di una commessa significativa per volume e impegno. La seconda e` tecnologica: grazie alla fiducia che Edison ci ha dato andremo a realizzare la turbina a gas piu` grande del portafoglio prodotti della nostra societa`. La terza e` che torniamo a lavorare in Italia, dopo un decennio almeno in cui la stragrande maggioranza del nostro business era all’estero».



Installazione - La turbina a gas GT36 di Ansaldo Energia verra` installata nell’impianto di Marghera Levante (VE), che diventera` il ciclo combinato piu` efficiente in Europa. I lavori di rifacimento della centrale avranno una durata di 3 anni e impiegheranno circa 600 persone, oltre all’indotto. Il nuovo ciclo combinato a gas naturale sara` composto, oltre che dalla turbina GT36 da 530 MWe, da un generatore di vapore a recupero, una turbina a vapore da 250 MWe e un sistema catalitico di riduzione degli ossidi di azoto (SCR). Questa isola di potenza sostituira` i due gruppi di generazione elettrica attualmente in esercizio: il primo gruppo verra` smantellato, mentre il secondo servira` come riserva disponibile, in caso di fermate per manutenzione del nuovo ciclo combinato. Il progetto portera` anche a una razionalizzazione della struttura dell’impianto con una riduzione dei camini da 5 a 3 con conseguente minor impatto visivo. Una volta ultimato, l’impianto di Marghera Levante avra` una potenza elettrica totale di 780 MW, un rendimento energetico pari al 63% e impieghera` 31 persone, permettendo di confermare gli attuali livelli occupazionali della centrale.