Il sindaco Bucci a Londra per sponsorizzare Genova

Genova - La Liguria sarà protagonista al World Travel Market di Londra, il principale evento mondiale per l'industria dei viaggi in programma dal 4 al 6 novembre nella capitale d’oltremanica con 50mila tour operator presenti, 11mila buyer, 5.000 espositori, 3.000 giornalisti, più di 180 Paesi rappresentati e la prospettiva di accordi commerciali per 5,5 miliardi di sterline.



Alla missione inglese parteciperà anche il sindaco di Genova, Marco Bucci. La regione Liguria e Agenzia “In Liguria” allestirà un grande stand dove si incontreranno professionisti del settore per promuovere sui mercati stranieri il nostro territorio e sviluppare uno dei settori trainanti dell’economia regionale. Tra i tanti appuntamenti, il 4 novembre, 10 operatori del nostro territorio saranno ospitati nello stand Liguria dove sarà allestito un pranzo con prodotti liguri e dove ci saranno incontri con la stampa internazionale. Al fianco di regione Liguria anche la Camera di Commercio di Genova e Genova Gourmet.



La partecipazione al WTM sarà quindi l’occasione per presentare in anteprima mondiale il nuovo prodotto virtuale ‘Liguria Immersive Experience’, il nuovo format che porterà a Londra un’immersione virtuale in un mondo che è invece molto ma molto reale: quello della Liguria, terra fatta di bellezza e di occasioni per una vacanza. Ha dichiarato il sindaco Marco Bucci, durante l’evento: «Non bisogna sottostimare la potenza del turismo che non ha solo aspetti economici; è un messaggio culturale che attraverso una rete mondiale porta ricadute di investimenti e di conseguenza di posti di lavoro nel mondo industriale, della produzione e dei servizi. Dobbiamo creare un sistema dove si lavori insieme con tutte le istituzioni, come stiamo già facendo, e in questo modo aiutare il territorio».