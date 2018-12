Ilva, Fiom: «A febbraio nuovo incontro al Mise

Genova - «Oggi si è svolto al Ministero dello Sviluppo Economico l'incontro tecnico con le organizzazioni sindacali in merito alla vicenda Ilva. Nella riunione è stato confermato lo spirito dell'Accordo di Programma e si è convenuto di salvaguardare i Lavori Socialmente Utili per tutto il periodo del Piano industriale e del Commissariamento (anno 2023)»: lo ha dichiarato Bruno Manganaro

Segretario Generale Fiom Cgil Genova.



Occupazione - «E' stato confermato il principio del rapporto tra concessione aree e occupazione ed è stato convenuto che, qualora il futuro industriale di ArcelorMittal dovesse manifestare qualche problema, sarà la Società per Cornigliano lo strumento di salvaguardia occupazionale. Nelle prossime settimane si dovranno tradurre queste linee di principio in un testo avendo già in previsione un nuovo incontro al Mise per metà febbraio».