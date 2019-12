In Borsa un assaggio della Liguria: due pomeriggi per toccare le eccellenze del territorio

Genova - Preparare uno spumante ligure o del cocktail di Natale, impastare pandolce o panera ma anche imparare come riciclare mobili, restaurare lampadari o acconciare i capelli per le feste: sono alcune delle dimostrazioni che avverranno il 9 e il 10 dicembre dalle 13 alle 19 al Palazzo della Borsa di Genova in occasione “the best of lamialiguria”.



Oltre cinquanta fra imprese dell’artigianato e del commercio, associazioni e consorzi racconteranno al pubblico come nasce un prodotto ligure e cosa significa fare il restauratore, il gioielliere, il pasticciere o il bartender. Il tutto all’interno di una scenografia natalizia ideata per l’occasione che inviterà il pubblico a testare sul posto i prodotti per poi proseguire la scoperta nei luoghi di produzione e di vendita.