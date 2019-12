In De Ferrari torna `Mercatale`: dal 14 al 23 dicembre

Genova - Dal 14 al 23 dicembre torna nel cuore di Genova Mercatale, il piccolo villaggio natalizio con casette in legno disposte in due cerchi concentrici intorno alla fontana di piazza De Ferrari.

Profumi, luci e decorazioni tipiche dei mercatini faranno da contorno alla manifestazione, giunta alla sua terza edizione, che proporrà prodotti sia nel campo agroalimentare con produzioni tipiche liguri sia nel settore dell'artigianato artistico. "Il Mercatale è diventato un appuntamento fisso per valorizzare la piazza simbolo di Genova, nel periodo natalizio, con l’artigianato e le eccellenze liguri. Un appuntamento che va nella direzione, condivisa da Regione e Comune, di promuovere il territorio”, afferma Paola Noli, presidente di CNA Genova. “Ed è anche un evento per favorire sempre più quel turismo esperienziale, oggi ricercatissimo. Il Mercatale deve essere sempre meno un “mercatino” e sempre più un’occasione di incontro fra le persone e il saper fare dei nostri imprenditori”, sottolinea Barbara Banchero, segretario di CNA Genova.



Mercatale quest'anno vedrà la partecipazione di un numero maggiore di espositori e di casette rispetto alla scorsa edizione - 44 contro le 38 del 2018 distribuite su 38 casette rispetto alle 35 dell'anno scorso - e prevedrà l'allestimento di un palco con un maxi schermo, sul quale sarà previsto un calendario ricco di eventi con diverse offerte di spettacoli e intrattenimento. "Siamo contenti di vedere di nuovo in piazza i nostri prodotti di eccellenza, per un'esperienza sempre più a vocazione turistica, che anno dopo anno va migliorandosi. Anche quest’anno abbiamo contribuito economicamente a sostenere questa bellissima iniziativa, perché crediamo nella valorizzazione delle piccole imprese artigiane attraverso una crescita sostenibile che consenta loro uno sviluppo duraturo" commenta l'assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti.



"Come Comune abbiamo sostenuto sin dalla sua nascita questa manifestazione che, con piacere, in soli tre anni abbiamo visto crescere, in termini di coinvolgimento cittadino – aggiunge Paola Bordilli, assessore al Commercio del Comune di Genova -. Con il mio assessorato da più di due anni lavoriamo per sostenere l’artigianato locale e per “portare in piazza” le eccellenze artigiane: un modo per ricostruire una cultura e un’educazione al valore dei beni artigianali e a un acquisto sempre più consapevole, nel segno di una logica di collaborazione pubblico-privato, che si innesta bene nella programmazione cittadina del Natale”. L'inaugurazione con le istituzioni è prevista sabato 14 dicembre alle ore 10 in piazza De Ferrari.