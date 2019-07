In Lungomare Canepa arriva `Belin`, genovesissimo locale di ristorazione H24

Genova - Su lungomare Canepa ha appena aperto i battenti una nuova attività di ristorazione genovesissima: i chiama infatti "Belin" il pulitissimo ed ordinatissimo bar caffetteria che offre servizio di ristorazione H24 in maniera non dissimile dai cugini autostradali veri e propri. L'annuncio è stato dato qualche giorno fa sulla pagina Facebook del Comitato Lungomare Canepa.



Ristoro - «Il locale si presta a ricevere gli avventori sia dall'ingresso via operai, vicino all'Agenzia delle entrate, sia sul lato mare presso il bivio Fiumara- strada Guido Rossa. L'intenzione lodevole è quella di fornire un punto di ristoro e di sosta a tutti coloro che , a qualunque ora del giorno e della notte, transitano su Lungomare Canepa. Si interpone tra i due punti di ristoro autostradali fra cui è posto, Sant'Ilario e Varazze, caratterizzandosi per lo spiccata genovesita' e per la freschezza dei prodotti preparati nella cucina interna. Invitiamo tutti i fruitori della gronda a mare a prendersi un caffè per conoscere questo nuovo locale che è obiettivamente anche presidio notturno del territorio ( sono anche disponibili i parcheggi)».



