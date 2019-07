Inail, domani assemblea unitaria da parte dei lavoratori

Genova - Domani, martedì 2 luglio, dalle ore 11 alle ore 13 presso la sede Inail di via D'Annunzio a Genova avrà luogo l'assemblea unitaria del personale della direzione regionale e provinciale, iniziativa intrapresa anche a livello nazionale.



«I sindacati del pubblico impiego chiedono nuove assunzioni legate ai reali fabbisogni e non ai soli vincoli economici imposti per Legge, una concreta politica di valorizzazione del personale, gravato da carichi di lavoro eccessivi per effetto anche del mancato turnover, attraverso la contrattazione integrativa. Evidenziano la necessità di migliorare la qualità dei servizi oggi complessivamente erogati, rilanciando l'attività istituzionale dell'Inail in modo da offrire all'utenza servizi efficaci e di qualità, nonché una più avveduta gestione dello strumento informatico, che deve essere supporto alle attività e non motivo di aggravio e frustrazione».



Fp Cgil, Cisl Fp, Uilpa Uil e Confintesa funzione pubblica «denunciano organici non adeguati ai compiti istituzionali assegnati, la crescente carenza di personale, aggravata dai ripetuti tagli degli organici e dal blocco del turnover, al punto che perfino le normali assenze per legittimi motivi (malattia, ferie, ecc.) rischiano di mandare quotidianamente in crisi il sistema generando conflittualità all'interno delle strutture. Rivendicano il raggiungimento degli obiettivi di produzione, conseguiti grazie al sacrificio e al senso di appartenenza e di responsabilità dei lavoratori. Il Personale chiede rispetto, pretende condizioni dignitose: occorre un segnale forte di coesione a sostegno delle rivendicazioni, affinché si trovino soluzioni condivise, momenti di reale confronto, iniziative comuni dirette a gratificare e creare opportunità di sviluppo professionale per i lavoratori».