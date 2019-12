Inaugurato Mercatale in De Ferrari, Paola Noli: `Una terza edizione con qualità`

Genova - Inaugurata questa mattina la terza edizione del Mercatale di Cna, in piazza De Ferrari a Genova. Quarantaquattro aziende del territorio, distribuite su trentotto casette in legno – su due cerchi concentrici nella piazza – animeranno il cuore del centro di Genova fino al 23 dicembre. “E' una manifestazione importante per fare capire le nostre tradizioni e far conoscere il nostro territorio – ha dichiarato il presidente di Cna Genova, Paola Noli. - Rispetto alle precedenti edizioni quest'anno avremo più casette e più aziende. Un'ottima occasione per mettere in mostra ancora di più le nostre eccellenze”.



Dello stesso avviso anche il segretario di Cna Genova, Barbara Banchero, che ha posto l'attenzione sull'aspetto turistico del Mercatale. “Si tratta di un evento che favorisce sempre di più quel turismo esperienziale oggi ricercatissimo dai turisti – ha sottolineato Banchero -. Anno dopo anno il Mercatale diventa sempre meno 'mercatino' e sempre più un evento e un'occasione di incontro fra le persone e il saper fare dei nostri imprenditori”.



Alla cerimonia del taglio del nastro del Mercatale stamane hanno portato il loro saluto anche le istituzioni: Regione, Comune e Camera di Commercio. “Da sempre stiamo cercando di inventarci l'impossibile per sostenere l'artigianato, le produzioni e il commercio di qualità – ha dichiarato l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Andrea Benveduti -. Il Mercatale è un momento di vetrina per le nostre eccellenze e in futuro vorremmo organizzare ancora più eventi e fare ancora di più per i nostri artigiani”. Per l'assessore al Commercio del Comune di Genova, Paola Bordilli, il Mercatale è una ghiotta occasione per tutte le piccole imprese dislocate sul territorio ligure di avere una vetrina nel pieno centro di Genova. “Ci teniamo in modo particolare a portare in piazza e a far conoscere le nostre piccole realtà produttive dell'artigianato – ha dichiarato Bordilli -. Anche chi non vive nel centro città può venire nella principale piazza cittadina per avere la necessaria visibilità che come istituzioni vogliamo impegnarci a garantire sempre di più”. Per Massimo Giacchetta, vice presidente della Camera di Commercio di Genova, il Mercatale rappresenta uno degli esempi più virtuosi della valorizzazione delle eccellenze del nostro territorio. “Abbiamo bisogno che le nostre attività artigianali vengano valorizzate perché sono il sacrificio di migliaia di artigiani che operano sul territorio – ha osservato Giacchetta -. C'è un'azione comune tra Camera di Commercio, Regione e Comune per valorizzare le eccellenze del nostro territorio e il Mercatale rappresenta un esempio virtuoso in tal senso”.