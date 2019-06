Influencer a Genova: per un’esperienza outdoor tra mare, forti e acquedotto storico

Genova - Da martedì 11 a giovedì 13 giugno Genova ospiterà un gruppo di noti influencer in arrivo da Italia, Francia, Germania e Regno Unito, per un’esperienza di turismo outdoor nella nostra città.Si tratta del secondo tour organizzato dal Comune nell’ambito del progetto di influencer marketing, con l’obiettivo di promuovere la città sui social media tramite il racconto di youtuber, blogger e instagramer attivi a livello nazionale e internazionale.



«La comunicazione/promozione digital è inserita nel piano di comunicazione e marketing 2019 ed è finanziata con le risorse dell’Imposta di soggiorno – spiega l’assessore al Marketing territoriale Barbara Grosso – L’esperienza del turismo outdoor, settore in crescita dallo scorso anno, è molto congeniale a una città come la nostra, racchiusa tra monti e mare. Sicuramente è un ottimo veicolo per promuovere Genova quale destinazione turistica in Italia e all’estero».



Il programma di mercoledì prevede un tour in barca a vela, con partenza dal Porto antico fino a Nervi e ritorno, oltre a un trekking sui forti genovesi. Si parte da Campi, dove si arriva col trenino di Casella, e si raggiunge a piedi Forte Diamante per proseguire verso i forti Fratello Minore, Puin fino ad arrivare allo Sperone.



L’ultimo giorno, giovedì, è dedicato alla visita dell’Acquedotto storico. Attraverso ponti e strade non battute, gli influencer conosceranno questo straordinario percorso pedonale lungo circa 28 chilometri, un itinerario escursionistico di grande interesse storico e naturalistico.