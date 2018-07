Influencer italiani a Genova per il Costa Zena Festival

Genova - Genova sempre più social e in vetrina. Domani, a raccontare sul web il Costa Zena Festi-val e la nostra città, attraverso l'hashtag ufficiale #CostaZenaFestival, saranno quattro in-fluencer assai noti. Si tratta del travel blogger Alessandro Marras, di Federica Xotti di Tra-velliAMO, di Manuela Vitulli di Pensieri in Viaggio e di Laura Masi di Ruberry's Jotter, che verranno a Genova per vivere la magica atmosfera dell’evento di Costa Crociere, calata nella storia che la lega alla Superba.



Non mancherà un tour guidato del centro storico, tra i Palazzi dei Rolli e Spianata Castel-letto, previsto per il giorno seguente insieme al social media team di #Genovamorethan-this. Dopo una sosta a Boccadasse, gli influencer raggiungeranno Palazzo Ducale per visitare la mostra Ladro di Felicità, di Oliviero Toscani.