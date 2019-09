Intelligenza artificiale, il Gruppo FOS a Shanghai per il World Artificial Intelligence Conference

Genova - Il Gruppo genovese FOS è stato selezionato, insieme ad altre 38 aziende europee e cinesi, per presentare i propri progetti innovativi di Intelligenza Artificiale nell’ambito della competizione internazionale organizzata da DeepBlue - azienda cinese leader nei sistemi di Artificial Intelligence - in occasione della conferenza internazionale WAIC2019 di Shanghai.



FOS ha illustrato il progetto “Microcosmo”, un simulatore di campo che permette la coltivazione delle piante in condizioni estreme, riproducendo l’ecosistema di un vero campo coltivato. Il simulatore consente di raccogliere grandi quantità di dati permettendo l’utilizzo di tecniche di Intelligenza Artificiale per isolare i fattori più significativi dello sviluppo delle piante.



In allegato le immagini di Enrico Botte (CEO FOS) a Shangai e Giorgio Allasia (responsabile Microcosmo) che presenta il progetto al WAIC2019.