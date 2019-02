Intesa San Poalo inaugura una sede a Genova

Genova - Intesa Sanpaolo Private Banking rafforza la propria presenza territoriale e la struttura di servizio rivolta alla clientela High Net Worth Individual. «La società ha sviluppato, dal 2015, un modello di servizio innovativo e specializzato per i clienti con patrimoni superiori ai 10 milioni di euro, che esprimono esigenze specifiche ed articolate, non solo nella gestione delle scelte finanziarie personali, ma anche nella strutturazione e protezione del patrimonio complessivo».



«Un’offerta personalizzata di wealth advisory è in grado di soddisfare anche i bisogni legati all’azienda di famiglia, alle necessità di passaggio generazionale, alla valorizzazione del patrimonio immobiliare, o artistico. Alle 7 Filiali HNWI già attive in Italia – Milano, Torino, Padova, Bologna, Firenze, Roma e Napoli – si aggiunge la nuova filiale “Piemonte e Liguria”, con le tre sedi di Cuneo (Corso Giolitti 3), Novara (Corso Cavour 18) e Genova (Via Fieschi 6).

Grazie ad un’organizzazione più diffusa sul territorio, sarà possibile servire e sviluppare i clienti

di più elevato standing che non gravitano necessariamente sui maggiori centri urbani, con un

team composto da 18 professionisti: responsabile di sede, private banker, personale operativo ed amministrativo. Insieme alle strutture di Direzione, metteranno a disposizione degli investitori le migliori competenze della Divisione Private Banking e dell’intero Gruppo Intesa Sanpaolo».



«Il modello di servizio è costruito, infatti, per integrare e supportare competenze intersettoriali, condividendo le best practice di Gruppo e proponendo soluzioni di asset management, private insurance, corporate & investment banking, servizi fiduciari e portafogli specializzati, anche nei comparti alternativi». «Confermando la scelta di puntare su centri di eccellenza, distribuiti in Italia in modo sempre più capillare – afferma Saverio Perissinotto, Direttore Generale di Intesa Sanpaolo Private Banking – riteniamo di poter rispondere ancor più efficacemente alle specifiche necessità di tutela del patrimonio complessivo dei clienti di fascia alta. Grazie alla crescente collaborazione tra banker sul territorio e professional di sede, riusciremo a proporre un servizio di elevata qualità, volto a consolidare e a sviluppare nel tempo la relazione con il cliente e l’intero gruppo famigliare, anche in ottica intergenerazionale. Una scelta che ci ha premiato anche nel 2018 quando, su un totale di masse amministrate da Intesa Sanpaolo Private Banking pari a 99,1 mld, il comparto HNWI ha rappresentato il 47%, con circa 5.000 gruppi familiari serviti».