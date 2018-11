Iren vince il Premio Smau per il progetto `Industria 4.0`

Genova - È stato assegnato oggi ad Iren, nell’ambito del road show SMAU 2018, che fa tappa a Genova

dal 20 al 22 novembre, il Premio Innovazione SMAU per il progetto Industria 4.0. L’importante riconoscimento è stato assegnato ad Iren a seguito dei risultati di un progetto avviato nel 2017 per l’individuazione di soluzioni innovative nella gestione della Business Unit Energia. Partendo dalle reali esigenze delle strutture tecniche, la società ha ricercato i metodi più innovativi

per efficientare il controllo delle attività di manutenzione, di monitoraggio delle infrastrutture e per aumentare la sicurezza del personale operativo.



«Tra le 19 iniziative individuate, si segnala la mappatura termica della rete tramite aereo, l’utilizzo di droni e di mezzi subacquei per le attività di ispezione delle dighe, il supporto da remoto, con l’utilizzo di ausili quali gli smart glass, delle condizioni fisiche dei tecnici che operano sul campo e/o in zone critiche».



«Questo premio è il riconoscimento dell’impegno sempre maggiore della nostra società

nell’innovare la gestione dei servizi – ha affermato Paolo Peveraro, presidente di Iren – Il piano

industriale al 2022 conferma la centralità dell’innovazione nella vision e nelle scelte strategiche

del Gruppo, che continueremo a sviluppare nei prossimi anni in tutti i settori della nostra attività, con l’obiettivo di rendere Iren un esempio di eccellenza nel settore delle multiutilities».



«Nei prossimi 5 anni sono previsti 200 milioni di Euro di investimenti per la realizzazione di progetti di industria 4.0 e di digitalizzazione – ha precisato Massimiliano Bianco, AD di Iren – e il premio che riceviamo oggi testimonia che il percorso intrapreso sta già dando risultati molto concreti, con iniziative ormai entrate nella fase di piena operatività».